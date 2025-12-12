Новини
В Україні продовжують застосовувати відключення електроенергії, фото:

Графіки відключень електроенергії 13 грудня застосовуватимуть в усіх регіонах — Укренерго

12 гру 2025, 18:37
В усіх регіонах України завтра, 13 грудня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Яка кількість черг відключень застосовуватиметься — не уточнюється.

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

В «Укренерго» закликають українців ощадливо споживати електроенергії, коли вона з’являється за графіком.

Джерело: Ракурс


