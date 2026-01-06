В Україні 6 січня застосовують планові та аварійні відключення електроенергії, фото:

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 січня, завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб'єктах у кількох регіонах України.

В результаті станом на ранок є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях. Також ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де наразі це дозволяють безпекові умови, — зазначили у компанії.

Крім того, через наслідки попередніх масованих російських атак сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

У кількох областях також застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють.

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 6 січня, станом на 9.30, його рівень був на 2,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина змін — вимушене збільшення обсягу заходів обмеження споживання, — розповіли в «Укренерго».

Зазначається, що в усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23.00, — закликають в «Укренерго».

Очільник Київської ОВА Микола Калашник сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Славутичі наразі частково заживлені побутові клієнти, водночас графіки відключень електроенергії не діють.