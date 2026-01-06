Рашисты ночью обстреляли энергообъекты в нескольких регионах, есть обесточивания — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n211280-rashisty-nochu-obstrelyali-energoobekty-v-neskolkih-regionah-est-obestochivaniya-ukrenergo.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 січня, завдали дронових та артилерійських ударів по енергооб'єктах у кількох регіонах України.
В результаті станом на ранок є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях. Також ще відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де наразі це дозволяють безпекові умови, — зазначили у компанії.
Крім того, через наслідки попередніх масованих російських атак сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.
У кількох областях також застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені обленерго графіки погодинних знеструмлень там наразі не діють.
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 6 січня, станом на 9.30, його рівень був на 2,7% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина змін — вимушене збільшення обсягу заходів обмеження споживання, — розповіли в «Укренерго».
Зазначається, що в усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 23.00, — закликають в «Укренерго».
Очільник Київської ОВА Микола Калашник сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Славутичі наразі частково заживлені побутові клієнти, водночас графіки відключень електроенергії не діють.
Уся критична інфраструктура переведена на резервні джерела. Водопостачання та теплопостачання людям забезпечені. Магазини, аптеки, АЗС та заклади соціальної сфери працюють завдяки генераторам та батареям. Пункти незламності функціонують, додатково розгорнуто намети ДСНС. Зв’язок та інтернет у місті є, — зазначив він.