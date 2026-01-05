Новини
Екстрені відключення на лівому березі Києва скасовано, фото: kashtan.news

На лівому березі Києва скасовано екстрені відключення: повертаються графіки — ДТЕК

5 січ 2026, 22:28
На Лівому березі Києва скасовано екстрені відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 5 січня, ввечері повідомила прес-служба ДТЕК.

Вночі Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до графіків відключень, — зазначають у компанії.

Екстрені відключення на лівому березі Києва були введені після масштабного російського обстрілу столиці 27 грудня.

У ДТЕК зауважили, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд «Укренерго».

Прес-служба «Укренерго» повідомляє, що завтра, 6 січня, по всій території України застосовуватимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Сьогодні графіки відключень застосовуються у більшості областей.

В «Укренерго» зазначають, що споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання — через зниження температури повітря у більшості регіонів.

Джерело: Ракурс


