В Украине применяют графики отключений электроэнергии

Ракурс

Відключення електроенергії у більшості областей України до кінця тижня стосуватимуться трьох черг споживачів.

В результаті українці протягом доби будуть без електрики до 12 годин. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Прогнози — справа невдячна в наш час, бо ми кожного дня під атаками агресора, — зазначив він. — На поточний момент можна говорити, що три черги графіків погодинних відключень — це те, що нас очікує. Звичайно, не у всіх регіонах. В деяких регіонах може бути легше, а в деяких може бути гірше.

Зайченко розповів, що вчора, 9 грудня, на території Харківської, Сумської та Полтавської областей діяли внаслідок обстрілу росіянами енергетичного об'єкта на Сумщині були запроваджені аварійні відключення, щоб збалансувати цю частину енергосистеми України.

Після цього аварійні відключення поширилися на інші регіони України. За його словами, основною причиною став збіг несприятливих обставин — аварійне відключення генерації та неможливість підтримання подальшої генерації на гідростанціях.

Тому для збереження цілісності енергосистеми, диспетчер НЕК «Укренерго» був змушений використати аварійні відключення, — зазначив він.

Джерело: «РБК-Україна»