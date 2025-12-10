В Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии, фото:

Ракурс

Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) діятимуть в усіх регіонах України завтра, 11 грудня.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Яка кількість черг відключень застосовуватиметься — не уточнюється.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: