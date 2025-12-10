Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии, фото:
Графики отключений будут действовать 11 декабря по всей Украине — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n210802-grafiki-otklucheniy-budut-deystvovat-11-dekabrya-po-vsey-ukraine-ukrenergo.htmlРакурс
Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) діятимуть в усіх регіонах України завтра, 11 грудня.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Яка кількість черг відключень застосовуватиметься — не уточнюється.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.
Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання:
- станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 10 грудня, його рівень був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок, 9 грудня. Причина змін — застосування меншого обсягу вимушених заходів обмеження в окремих регіонах;
- вчора добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,8% вищим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 8 грудня. Причина — менший обсяг застосованих заходів обмеження споживання у кількох регіонах України.