В Україні продовжують застосовувати графіки відключення електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210802-grafiky-vidkluchen-diyatymut-11-grudnya-po-vsiy-ukrayini-ukrenergo.html

Ракурс

Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) діятимуть в усіх регіонах України завтра, 11 грудня.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Яка кількість черг відключень застосовуватиметься — не уточнюється.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомляли, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: