Офисные кресла – безопасность для здоровья и комфорт для тела, фото — amf.ua

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Большинство офисных сотрудников вынуждены проводить в кресле по 8−9 часов, выполняя разнообразные задания. Чтобы они могли ощущать комфорт и гарантировать сохранение здоровья необходимо подбирать оптимальные кресла. Они должны быть не просто красивыми, но и соответствовать определенным параметрам удобства. Это позволит сохранить здоровье и повысить качество труда.

Неправильно подобранное офисное кресло приводит к появлению головных болей и проблем с позвоночником. К тому же возникают психологические проблемы, поэтому сотрудник не сможет сосредоточиться на работе и быть эффективным.

Выбирая офисное кресло от национального производителя «AMF» возможно правильно все сопоставить, проанализировать ценовой диапазон и совершить подходящую именно вам покупку. Дополнительную помощь в подборе всегда предоставят менеджеры магазина.

Рассмотрим далее, что стоит знать при выборе кресла.

Разновидности кресел и их назначение

Условно офисные кресла разделяются на три вида и предназначаются для нескольких категорий людей:

Сотрудников. Комфортные, но очень простые в исполнении кресла. Чаще всего дополняются минимальным набором функций и простым дизайном. Гостей. Самые простые, но крепкие модели, используемые для кратковременного использования. Руководителей. Респектабельные предложения из премиальных материалов и с большим количеством регулировок.

Дизайн и эргономика чаще всего расскажут о статусе компании. Если хочется подтвердить репутацию организации, тогда следует выбирать не самые бюджетные предложения производителей.

Материалы и оснащение

Сидение изготавливается из прочного пластика или дерева, которое наполняется и обшивается мягким покрытием. Обивка предусматривает варианты использование кожи, экокожи и ткани (разных видов).

В креслах предусматривается регулировка сидения по высоте и глубине, в отличие от стульев.

Материал спинки также может быть нескольких видов. Производители используют сетку для хорошей вентиляции, ткань, как практичный и воздухопроницаемый материал, а также кожу.

Желательно, чтобы была предусмотрена регулировка спинки.

Выбор кресел для сотрудников

При высокой ценности кадров закупка мебели одинакового типа не является хорошей затеей. У каждого человека свои требования и своя комплекция тела, поэтому нужно учитывать их пожелания и физиологические особенности.

Важно обратить внимание на функционал и характеристики кресел. Наличие синхромеханизма приоритетно при длительной сидячей работе. С его помощью происходит наклон спинки вместе с наклоном человека, позволяя удерживать мышцы в расслабленном состоянии.

Сопротивление спинки, высоту и глубину сидения желательно регулировать.

Ортопедические спинки нужны в том случае, если сотрудник долго сидит за компьютером.

Ткань должна быть износостойкой и практичной, легко очищается и долго не изнашиваться механически. Что касается оттенков, то рекомендуем выбирать нейтральные.

Подлокотники помогут расслабиться и обеспечить основу для рук, снижая дополнительную нагрузку. Поэтому не стоит игнорировать продуманность их исполнения, крепления и материал изготовления (пластик, дерево или металлическими с тканевыми чехлами).