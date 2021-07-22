США і ФРН усе вирішили по «Північному потоку-2» без України, фото — Радіо Свобода

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США та Німеччина не обговорювали з Україною угоду про «Північний потік-2».

Про це заявив «Суспільному» і «РБК-Україна» речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Консультацій не було, Київ не долучався до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини, — заявив спікер МЗС.

Він вважає, що Київ продовжить діалог з усіма партнерами, оскільки єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія.

Ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз Північного потоку-2″, — повідомив Ніколенко.

Його шеф, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, на брифінгу в Києві 22 липня сказав, що в Україні є «багато запитань щодо зменшення безпекових ризиків через угоду». У Києві готують свою позицію щодо економічної частини домовленостей.

Ми будемо розмовляти з Німеччиною і США з цього приводу. Ми чесно казали, що «Північний потік-2» є безпековим питанням. І ми б хотіли, щоб формулювання у німецько-американській заяві саме стосовно безпеки були сильнішими, — зауважив Кулеба.

Києву незрозуміло, «чи готова Росія виконувати свої зобов’язання і свою частину», коли йдеться про енергетичну безпеку України й збереження ролі України як транзитної держави.

Америка з Німеччиною про щось домовилися, Польща з Україною теж про щось домовилися, але ми розуміємо, що головним бенефіціаром тієї кризи, яку створив «Північний потік-2» є РФ. І це головна проблема. Це головне запитання, відповіді на яке поки немає, — сказав міністр.



Нагадаємо, президент США Джозеф Байден заявив, що завершення проекту російського газогону «Північний потік-2» неможливо зупинити, оскільки він завершений на 99%.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки» заявив, що Німеччина не зможе гарантувати збереження транзиту газу через Україну, оскільки вона не подає газ із території Росії. Так само Берлін не зможе накласти санкції проти Москви, оскільки від цього постраждає німецький споживач.