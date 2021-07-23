Стефанишина. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n157808-uryad-pro-ugodu-baydena-merkel-jodnyh-bezpekovyh-garantiy-my-ne-otrymaly.html

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«Північний потік-2», який будує Росія в обхід України, буде добудований без втручання США та Німеччини.

Віце-прем'єр із питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США й Німеччиною не передбачає жодних гарантій для України. Про це вона заявила в ефірі «Україна 24».

Хочу наголосити на тому, що жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. Нагадаю, що в цій заяві говориться про те, що Німеччина буде підтримувати ініціативу «Тримор'я», до якої Україна й так намагається приєднатися, яка й так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка, — сказала Стефанишина.

Вона додала, що в угоді також йдеться про створення фонду зеленої трансформації, але щодо нього Україна веде перемовини вже близько півроку.

Прийнятною компенсацією й гарантією для України були б пакет енергетичних рішень — гарантія збереження транзиту газу і продовження тристороннього контракту, безпекові гарантії щодо територіальної цілісності та суверенітету України, а також виконання зобов’язань ЄС щодо інтеграції ринків газу та електрики відповідно до угоди про асоціацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що угода США й Німеччини щодо російського газогону «Північний потік-2» об'єднала нардепів різних фракцій Верховної Ради. Члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ухвалили текст спільної заяви, у якій закликали США та ЄС припинити будівництво і введення в експлуатацію газогону.