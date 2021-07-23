«Газпром» не проти збільшити обсяги транзиту газу Україною. Фото: eadaily.com

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Збільшення обсягу транзиту російського газу через газотранспортну систему України можливо навіть після закінчення терміну контракту на прокачування газу в 2024 році.

Це питання повинне вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Про це заявив очільник російського «Газпрому» Олексій Міллер, передає ТАСС.

Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов’язань «Газпром» готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну, — зазначив він.

Також росіянин додав, що участь партнерів з Німеччини у переговорному процесі повністю обґрунтована, з огляду на зазначені плани Європейського Союзу з декарбонізації економіки.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина досягли домовленостей по російському газопроводу «Північний потік-2». Угода передбачає зокрема створення Німеччиною Зеленого фонду для розвитку української енергетики з інвестиціями в 1 млрд дол. Також у спільній декларації Вашингтон та Берлін запевнили про підтримку суверенітету України і її європейський шлях.

У МЗС заявили, що США та Німеччина не обговорювали з Україною угоду про «Північний потік-2». У Києві готують свою позицію щодо економічної частини домовленостей.

Джерело: ТАСС