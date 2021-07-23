«Газпром» не против увеличить объемы транзита газа через Украину

«Газпром» не против увеличить объемы транзита газа Украиной. Фото: eadaily.com

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Увеличение объема транзита российского газа через газотранспортную систему Украины возможно даже после истечения срока контракта на прокачку газа в 2024 году.

Этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Об этом заявил глава российского «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Вопрос новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств «Газпром» готов даже увеличить объемы транзита через Украину, — отметил он.

Также россиянин добавил, что участие партнеров из Германии в переговорном процессе полностью обоснована, учитывая указанные планы Европейского Союза по декарбонизации экономики.

Напомним, 21 июля США и Германия достигли договоренностей по российскому газопроводу «Северный поток-2». Соглашение предусматривает в частности создание Германией Зеленого фонда для развития украинской энергетики с инвестициями в 1 млрд долл. Также в совместной декларации Вашингтон и Берлин заверили о поддержке суверенитета Украины и ее европейский путь.

В МИД заявили, что США и Германия не обсуждали с Украиной соглашение о «Северном потоке-2». В Киеве готовят свою позицию по экономической части договоренностей.

Источник: ТАСС