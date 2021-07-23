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Карта. Скриншот: Ракурс

Границу между Крымом и Украиной убрали на сайте Олимпиады (ФОТО)

23 июл 2021, 10:03
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Сайт Олимпийских игр-2020 исправил изображение карты Украины, убрав границу между ее материковой частью и Крымом.

До этого на сайте обнародовали карту, где аннексированный Россией украинский полуостров был отделен от остальной украинской территории. Об этом сообщает BBC.

Обновленная карта. Скриншот: сайт ОлимпиадыПосле этого Министерство иностранных дел поручило посольствам Украины в Японии и Швейцарии разобраться в ситуации.

Карта уже исправлена. Можем сегодня смотреть открытие Олимпийских игр в Токио 2020 со спокойным сердцем, — сообщил впоследствии в своем фейсбуке посол Украины в Японии Сергей Корсунский.


Напомним, ранее мы сообщали, что на сайте Олимпийских игр-2020, которые 23 июля начнутся в Токио, временно оккупированный Россией Крым отделили от материковой Украины чертой, похожей на госграницу между государствами на этой же карте.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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