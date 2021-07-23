Россия срывает поставки «Спутника», Аргентина хочет разорвать контракт

https://racurs.ua/n157806-rossiya-sryvaet-postavki-sputnika-argentina-hochet-razorvat-kontrakt.html

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Россия срывает поставки вакцины от коронавируса «Спутник» в Аргентину. Власти латиноамериканской страны направили письмо с угрозами разорвать контракт из-за задержек в поставках.

Письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини 22 июля было напечатано в газете Nacion, пишет DW.

Буэнос-Айрес не получил положенных по условиям контракта 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента «Спутника». В свою очередь, миллионы аргентинцев ждут повторной вакцинации.

На данный момент контракт находится под угрозой официального разрыва, — заявил Никколини.

Аргентина напомнила, что Москва уже переживала «производственные трудности», а сейчас в страну начали поступать вакцины других производителей.

Напомним, в России в июле фиксируется рекордное число заболевших на коронавирусную инфекцию. Соответственно резко вырос спрос на вакцины от COVID-19.

Источник: DW.