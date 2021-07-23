Росія зриває поставки «Спутника», Аргентина хоче розірвати контракт

Росія зриває поставки «Спутника», Аргентина хоче розірвати контрактhttps://racurs.ua/ua/n157806-rosiya-zryvaie-postavky-sputnyka-argentyna-hoche-rozirvaty-kontrakt.htmlРакурс
Росія зриває поставки вакцини від коронавірусу «Спутник» в Аргентину. Влада латиноамериканської країни направила лист з погрозами розірвати контракт через затримки в постачанні сумнівного препарату імунопрофілактики.
Лист радника президента Аргентини Сесілії Нікколіні 22 липня надрукувала газета Nacion, пише DW.
Буенос-Айрес не отримав належних за умовами контракту 5,5 млн доз першого компоненту і 13,1 млн доз другого компоненту «Спутника». Водночас мільйони аргентинців чекають повторної вакцинації.
Наразі контракт перебуває під загрозою офіційного зриву, — заявив Нікколіні.
Аргентина нагадала, що Москва вже переживала «виробничі труднощі», а зараз в країну почали надходити вакцини інших виробників.
Нагадаємо, в Росії у липні фіксується рекордна кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Відповідно різко виріс попит на вакцини від COVID-19.
Джерело: DW.