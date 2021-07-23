Ливни в Украине — двух человек убило током на подтопленной улице

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Ливни наделали беды в Украине. По состоянию на утро 23 июля в результате сильных дождей были обесточены 13 населенных пунктов в трех областях — Киевской, Донецкой и Кировоградской. Ряд населенных пунктов остаются подтопленными.

22 июля в Бердянске в результате интенсивных осадков погибли два человека (обрыв электропроводов на подтопленном участке) и произошло подтопление 70 дворов, — сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Шквальный ветер и интенсивные дожди привели к подтоплению 38 жилых домов, падению деревьев, повреждению конструкций и кровель в Херсонской, Одесской, Киевской, Запорожской и Донецкой областях.

Из опасных участков эвакуированы 18 человек.

В городе Сватово повреждены кровли пятиэтажных жилых домов и крыша городской больницы, а в городе Троицкое — ветер частично сорвал крышу школы.

ГСЧС советует украинцам следить за прогнозами синоптиков и учитывать штормовые предупреждения.