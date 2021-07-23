Зливи в Україні - двох осіб вбило струмом на підтопленій вулиці

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Зливи наробили лиха в Україні. Станом на ранок 23 липня внаслідок сильних дощів було знеструмлено 13 населених пунктів у трьох областях — Київській, Донецькій та Кіровоградській. Низка населених пунктів залишаються підтопленими.

22 липня у Бердянську внаслідок інтенсивних опадів загинуло дві особи (обрив електропроводів на підтопленій ділянці) та сталося підтоплення 70 дворогосподарств, — повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Шквальний вітер та інтенсивні дощі спровокували підтоплення 38 житлових будинків, повалення дерев, пошкодження конструкцій та покрівель у Херсонській, Одеській, Київській, Запорізькій та Донецькій областях.

З небезпечних ділянок евакуйовано 18 осіб.

У місті Сватове пошкоджено покрівлі п’ятиповерхових житлових будинків та дах міської лікарні, а у місті Троїцьке — вітер частково зірвав дах школи.

ДСНС радить українцям стежити за попередженням синоптиків та зважати на штормові попередження.