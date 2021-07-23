Вакцинація в Україні. Фото: МОЗ

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Вакцинація в Україні стрімко прискорилися — вчора, 22 липня, в Україні встановили рекорд з кількості щеплень від коронавірусу.

Усього за минулу добу щеплення від інфекції дістала 139 тис. 441 людина. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Зокрема, одну дозу отримали 76 тис. 169 людей, а повністю імунізовані — 63 тис. 272 людини.

Для вакцинації населення було залучено:

743 мобільні бригади;

2 тис. 672 пункти щеплення;

171 центр вакцинації.

З початку вакцинації в Україні щеплення отримали вже 2 млн 920 тис. 68 людей. З них отримали одну дозу — 2 млн 920 тис. 66 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози — 1 млн 619 тис. 131 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 млн 539 тис. 197 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусні вакцини AstraZeneca і Pfizer ефективні проти двох нових штамів COVID-19 «Альфа» та «Дельта».