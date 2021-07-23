Як отримати вищий імунітет після щеплення Pfizer, розповіли вчені

Вакцина Pfizer. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157801-yak-otrymaty-vyschyy-imunitet-pislya-scheplennya-pfizer-rozpovily-vcheni.html

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Вакцинація від коронавірусу триває — відтепер і в Україні можна прищепитися вакциною Pfizer у центрах масової вакцинації.

Вчені зі США розповіли, як отримати вищий імунітет від коронавірусу після щеплення цим препаратом. Про це повідомляє Reuters.

Науковці з Оксфордського університету дослідили використання вакцини Pfizer на 503 медичних працівниках, щоби розробити стратегію вакцинації проти штаму коронавірусу «Дельта». Дослідження показало, що тривалий проміжок часу між першою і другою дозами вакцина Pfizer призводить до більшої кількості антитіл. Водночас одна доза вакцини дає невелику кількість антитіл.

Рівні нейтралізувальних антитіл проти варіанту «Дельта» були погано індуковані після одноразової дози та не підтримувалися протягом інтервалу перед другою дозою. Після двох доз вакцини рівні нейтралізувальних антитіл були вдвічі вищими після тривалого інтервалу дозування в порівнянні з коротким інтервалом дозування, — розповідають вчені.

Наголошується, що нейтралізувальні антитіла є надзвичайно важливими для імунітету проти коронавірусу, але не в цілому, оскільки Т-клітини також відіграють важливу роль.

Загальні рівні Т-клітин були в 1,6 раза нижчими під час тривалої перерви між дозами на три-чотири тижні, але вищу частку становили «допоміжні» Т-клітини з довгою перервою, які підтримують довгострокову імунну пам’ять. Зокрема, будь-який режим дозування спричиняє сильну відповідь антитіл і Т-клітин.

Вчені дійшли висновку, що для забезпечення повного захисту від «Дельта» потрібна друга доза, а відстрочка цієї дози може забезпечити більш міцний імунітет.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусні вакцини AstraZeneca і Pfizer ефективні проти двох нових штамів COVID-19 «Альфа» та «Дельта». Відмінності в ефективності вакцин проти цих штамів після дводозового курсу незначні.

Джерело: Reuters