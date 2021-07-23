Как получить высокий иммунитет после прививки Pfizer, рассказали ученые

Вакцина Pfizer. Фото: istock

https://racurs.ua/n157801-kak-poluchit-vysokiy-immunitet-posle-privivki-pfizer-rasskazali-uchenye.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается — теперь и в Украине можно привиться вакциной Pfizer в центрах массовой вакцинации.

Ученые из США рассказали, как получить высокий иммунитет от коронавируса после прививки этим препаратом. Об этом сообщает Reuters.

Ученые из Оксфордского университета исследовали использование вакцины Pfizer на 503 медицинских работниках, чтобы разработать стратегию вакцинации против штамма коронавируса «Дельта». Исследование показало, что длительный промежуток времени между первой и второй дозами вакцины Pfizer приводит к большему количеству антител. В то же время одна доза вакцины дает небольшое количество антител.

Уровни нейтрализующих антител против варианта «Дельта» были плохо индуцированы после однократной дозы и не поддерживались в течение интервала перед второй дозой. После двух доз вакцины уровень нейтрализующих антител были вдвое выше после длительного интервала дозирования по сравнению с коротким интервалом дозирования, — рассказывают ученые.

Отмечается, что нейтрализующие антитела являются чрезвычайно важными для иммунитета против коронавируса, но не в целом, поскольку Т-клетки играют важную роль.

Общий уровень Т-клеток был в 1,6 раза ниже при длительном перерыве между дозами на три-четыре недели, но высокую долю составляли «вспомогательные» Т-клетки с долгим перерывом, которые поддерживают долгосрочную иммунную память. В частности, любой режим дозирования вызывает сильный ответ антител и Т-клеток.

Ученые сделали вывод, что для обеспечения полной защиты от «Дельта» нужна вторая доза, а отсрочка этой дозы может обеспечить более крепкий иммунитет.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусная вакцина AstraZeneca и Pfizer эффективны против двух новых штаммов COVID-19 «Альфа» и «Дельта». Различия в эффективности вакцин против этих штаммов после двудозного курса незначительны.

Источник: Reuters