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Ракурс
Фото: Reuters

Вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против COVID-штамма «Дельта»

22 июл 2021, 12:12
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Коронавирусные вакцины AstraZeneca и Pfizer эффективны против двух новых штаммов COVID-19 «Альфа» и «Дельта».

Различия в эффективности вакцин против этих штаммов после двухдозового курса незначительны. Абсолютные различия в эффективности вакцин были более заметны после первой дозы. Ученые считают, что таким образом нужно максимально привить двумя дозами уязвимые группы людей. Об этом говорится в исследовании британских медиков, которое опубликовал журнал NEJM.

Оценивалась эффективность в предотвращении коронавируса с симптомами. Вот сравнение вакцин после:

первой дозы:

  • «Пфайзер» — 48,7% против «Альфы» и 30,7% — против «Дельты»;
  • «Астразенека» — такие же показатели.

второй дозы:

  • «Пфайзер» — 93,7% против «Альфы» и 88% — против «Дельты»;
  • «Астразенека» — 74,5% против «Альфы» и 67% — против «Дельты».

Ранее Министерство здравоохранения Великобритании заявляло, что две дозы AstraZeneca эффективные против «Дельты» на 60%, и на 66% против «Альфы». Также сообщалось, что одна доза любой из этих вакцин на 33% эффективна против симптомов от «Дельты».

В целом мы обнаружили высокий уровень эффективности вакцин против симптомов от «Дельты» после двух доз, причем оценки были лишь немного ниже оценок против «Альфы». Количество случаев и периодов наблюдения пока недостаточны для оценки эффективности против тяжелых заболеваний, включая госпитализацию и смерть, — подчеркнули авторы.


Напомним, 22 июля в КГГА отметили, что в Киеве уже зафиксировали шесть случаев нового штамма коронавируса «Дельта». Все больные находятся в Александровской больнице.

Источник: NEJM

Источник: Ракурс


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