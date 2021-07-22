Вакцини AstraZeneca і Pfizer високоефективні проти COVID-штаму «Дельта»

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https://racurs.ua/ua/n157765-vakcyny-astrazeneca-i-pfizer-vysokoefektyvni-proty-covid-shtamu-delta.html

Ракурс

Коронавірусні вакцини AstraZeneca і Pfizer ефективні проти двох нових штамів COVID-19 «Альфа» та «Дельта».

Відмінності в ефективності вакцин проти цих штамів після дводозового курсу незначні. Абсолютні відмінності в ефективності вакцин були більш помітні після першої дози. Вчені вважають, що таким чином потрібно максимально прищепити двома дозами вразливі групи людей. Про це йдеться в дослідженні британських медиків, яке опублікував журнал NEJM.

Оцінювалася ефективність у запобіганні коронавірусу з симптомами. Ось порівняння вакцин після:

першої дози:

«Пфайзер» — 48,7% проти «Альфи» і 30,7% — проти «Дельти»;

«Астразенека» — такі ж показники.

другої дози:

«Пфайзер» — 93,7% проти «Альфи» і 88% — проти «Дельти»;

«Астразенека» — 74,5% проти «Альфи» і 67% — проти «Дельти».

Раніше Міністерство охорони здоров’я Великої Британії заявляло, що дві дози AstraZeneca ефективні проти «Дельти» на 60%, і на 66% проти «Альфи». Також повідомлялося, що одна доза будь-якої з цих вакцин на 33% ефективна проти симптомів від «Дельти».

В цілому ми виявили високий рівень ефективності вакцин проти симптомів від дельти після двох доз, причому оцінки були лише трохи нижче оцінок проти Альфи. Кількість випадків і періодів спостереження поки недостатні для оцінки ефективності проти важких захворювань, включаючи госпіталізацію і смерть, — підкреслили автори.



Нагадаємо, 22 липня в КМДА зазначили, що в Києві вже зафіксовано шість випадків нового штаму коронавірусу «Дельта». Усі хворі знаходяться в Олександрівській лікарні.

Джерело: NEJM