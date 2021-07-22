В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n157762-shtam-delta-distavsya-kyieva-detali.html

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aЕпідемія коронавірусу у світі сприяє поширенню все нових небезпечних мутацій цього захворювання.

У Києві вже зафіксовано шість випадків нового штаму коронавірусу «Дельта». Усі хворі знаходяться в Олександрівській лікарні. Про це повідомляє телеканал «Україна 24» з посиланням на Департамент охорони здоров’я Києва.

Вже в серпні ми почнемо фіксувати досить велике зростання захворюваності на «Дельту», і ми це побачимо, коли будуть переповнюватися інфекційні стаціонари, — заявив в ефірі телеканалу епідеміолог Андрій Александрін.

Він наголошує, що охоплення вакцинопрофілактикою, особливо груп ризику, в Україні є мізерно малим. Тож, на його думку, в Україні може скластися ситуація зі спалахом коронавірусної хвороби COVID-19, який спостерігається в Росії через поширення штаму «Дельта».

Александрін також заявив, що в Україні маніпулюють офіційною статистикою захворюваності на коронавірус, через що може скластися враження, що зараз ситуація із захворюваністю владналася.

Насправді хвиля (епідемії COVID-19 — ред.) у нас не припиняється. В Україні досі триває перша хвиля COVID-19, тільки з різними піками, — наголосив він.



Нагадаємо, в середині липня перші випадки штаму «Дельта» були зафіксовані на Закарпатті — серед людей, які повернулися з Росії.

Джерело: «Україна 24»