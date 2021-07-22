Росія позивається в ЄСПЛ через мовний закон в Україні. Фото: ictv.ua

https://racurs.ua/ua/n157761-rosiya-pozyvaietsya-v-iespl-cherez-movnyy-zakon-v-ukrayini.html

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Позов проти України до Європейського суду з прав людини подала Росія.

Російська Федерація подала першу у своїй історії міждержавну скаргу до Європейського суду з прав людини — Москва звинувачує Україну в порушенні конвенції Ради Європи «Про захист прав людини та основних свобод». Скарга стосується подій, що почалися «за насильницькою зміною влади вУкраїні в лютому 2014 року». Про це повідомляє РІА «Новости».