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Ракурс
Росія позивається в ЄСПЛ через мовний закон в Україні. Фото: ictv.ua

Росія позивається в ЄСПЛ через мовний закон в Україні

22 лип 2021, 11:18
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Позов проти України до Європейського суду з прав людини подала Росія.

Російська Федерація подала першу у своїй історії міждержавну скаргу до Європейського суду з прав людини — Москва звинувачує Україну в порушенні конвенції Ради Європи «Про захист прав людини та основних свобод». Скарга стосується подій, що почалися «за насильницькою зміною влади вУкраїні в лютому 2014 року». Про це повідомляє РІА «Новости».

Джерело: Ракурс


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