Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой из-за языкового закона в Украине. Фото: ictv.ua

https://racurs.ua/n157761-rossiya-obratilas-v-espch-s-jaloboy-iz-za-yazykovogo-zakona-v-ukraine.html

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Иск против Украины в Европейский суд по правам человека подала Россия.

Российская Федерация подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека — Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод». Жалоба касается событий, начавшихся «после насильственной смены власти в Украине в феврале 2014 года». Об этом сообщает РИА «Новости».