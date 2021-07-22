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Ракурс
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой из-за языкового закона в Украине. Фото: ictv.ua

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой из-за языкового закона в Украине

22 июл 2021, 11:18
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Иск против Украины в Европейский суд по правам человека подала Россия.

Российская Федерация подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека — Москва обвиняет Украину в нарушении конвенции Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод». Жалоба касается событий, начавшихся «после насильственной смены власти в Украине в феврале 2014 года». Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Ракурс


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