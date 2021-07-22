Стала известна зарплата судьи ОАСК Вовка. Фото: pep.org.ua

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Ракурс

Павел Вовк, председатель Окружного административного суда Киева, исправно получает зарплату на своей должности.

В июне скандальному судье уплатили 330 тыс. 557 грн зарплаты. В декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии Павла Вовка указано, что 25 июня он получил такую сумму от ОАСК как зарплату по основному месту работы. Об этом сообщает Prosud со ссылкой на заявление судьи.

Пока комитет Верховной Рады, возглавляемый депутатом от «Слуги народа» Андреем Костиным уже несколько месяцев не может рассмотреть неотложный законопроект президента о ликвидации ОАСКу, его судьи продолжают получать немалые зарплаты, — говорится в сообщении.

Напомним, еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева, известный своими резонансными решениями и коррупционными скандалами. Соответствующий законопроект, который зарегистрировали в парламенте почти четыре месяца назад, внесли как неотложный.

Ликвидацию ОАСК в рамках процедуры переформатирования местных судов Высший совет правосудия поддержал еще в 2017 году. Вместо Киевского окружного административного суда и Окружного административного суда города Киева должны были образовать новый Окружной административный суд Киевской области и города Киева.

Судья Вовк более 10 лет является главой ОАСК. В декларации судьи нашли золотые часы, монеты, марки, коллекция картин и автомобили, цена которых начинается от 20 тыс. долл.

Во время председательства Волка в ОАСК его судьи приняли несколько резонансных решений — о разблокировании Майдана Независимости в 2013 году, об отмене национализации «ПриватБанка», восстановлении в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отстранения от должности бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.