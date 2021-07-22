Стала відома зарплата судді ОАСК Вовка. Фото: pep.org.ua

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Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду Києва, справно отримує зарплатню на своїй посаді.

У червні скандальному судді сплатили 330 тис. 557 грн зарплати. В декларації про суттєві зміни в майновому стані Павла Вовка зазначено, що 25 червня він отримав таку суму від ОАСК як зарплату за основним місцем роботи. Про це повідомляє Prosud із посиланням на декларацію судді.

Поки комітет Верховної Ради, очолюваний депутатом від «Слуги народу» Андрієм Костіним вже кілька місяців не може розглянути невідкладний законопроект президента про ліквідацію ОАСКу, його судді продовжують отримувати чималі зарплати, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще в квітні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва, що відомий своїми резонансними рішеннями та корупційними скандалами. Відповідний законопроект, який зареєстрували у парламенті майже чотири місяці тому, внесли як невідкладний.

Ліквідацію ОАСК у межах процедури переформатування місцевих судів Вища рада правосуддя підтримала ще у 2017 році. Замість Київського окружного адміністративного суду і Окружного адміністративного суду міста Києва мали утворити новий Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.

Суддя Вовк понад 10 років є очільником ОАСК. У декларації судді знайшли золоті годинники, монети, марки, колекція картин та автомобілі, ціна яких починається від 20 тис. дол.

Під час головування Вовка в ОАСК його судді ухвалили декілька резонансних рішень — про розблокування Майдану Незалежності у 2013 році, про скасування націоналізації «ПриватБанку», поновлення на посаді екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та відсторонення від посади колишньої в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.