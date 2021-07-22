В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавируса в мире способствует распространению все новых опасных мутаций этого заболевания.

В Киеве уже зафиксировали шесть случаев нового штамма коронавируса «Дельта». Все больные находятся в Александровской больнице. Об этом сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на Департамент здравоохранения Киева.

Уже в августе мы начнем фиксировать достаточно большой рост заболеваемости «Дельтой», и мы это увидим, когда будут переполняться инфекционные стационары, — заявил в эфире телеканала эпидемиолог Андрей Александрин.

Он подчеркивает, что охват вакцинопрофилактикой, особенно групп риска, в Украине ничтожно мал. Поэтому, по его мнению, в Украине может сложиться ситуация со вспышкой коронавирусной болезни COVID-19, который наблюдается в России из-за распространения штамма «Дельта».

Александрин также заявил, что в Украине манипулируют официальной статистикой заболеваемости коронавирусом, из-за чего может сложиться впечатление, что сейчас ситуация с заболеваемостью унормировалась.

На самом деле волна (эпидемии COVID-19 — ред.) у нас не прекращается. В Украине до сих пор продолжается первая волна COVID-19, только с разными пиками, — подчеркнул он.



Напомним, в середине июля первые случаи штамма «Дельта» были зафиксированы на Закарпатье — среди людей, которые вернулись из России.

Источник: «Украина 24»