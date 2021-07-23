Молдова идентифицировала похитителей Чауса

Николай Чаус. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n157800-moldova-identificirovala-pohititeley-chausa.html

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Похищение Николая Чауса, судьи времен президента-беглеца Виктора Януковича, происходило при участии государственных учреждений Украины.

Такое заявление сделал генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло. Об этом он заявил Unimedia.

Генпрокурор Молдовы подчеркнул, что страна уже направила украинской стороне несколько запросов об установлении судебно-исковой просьбы и ожидает ответа. Украинских служащих уже идентифицировали.

Я могу сказать вам, что для этого были привлечены государственные учреждения. Мы установили лиц, участвовавших в деле Чауса, — отметил Стояногло.



Напомним, что ранее сообщалось, что парламент Молдовы рассматривает похищение Николая Чауса как способ давления Владимира Зеленского на Петра Порошенко. В СМИ опубликовали отчет органа, который изучал обстоятельства похищения Чауса. В Молдове предполагают, что похищение судьи из Кишинева в апреле ведет к Офису президента Украины.

Источник: Unimedia