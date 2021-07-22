23 июля отмечают день китов и Антония Печерского

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23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Сегодня Православная церковь также чтит память Антония Печерского — основателя Успенского собора Киево-Печерской лавры.

23 июля — 204-й день (205-й в високосные годы) года по Григорианскому календарю. До конца года остается 161 день.

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День ангела сегодня празднуют: Антон, Георгий, Даниил, Степан, Роман, Александр.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 июля чтит память Антония Печерского, которого называют Громовержцем. Антоний Печерский был церковным деятелем Киевской Руси, христианским святым, основателем монастыря Успения пресвятой Богородицы. С его именем связывают реорганизацию монастырей на принципах строгих монашеских традиций Святой горы Афон. Преподобный Антоний был родом из Любеча на Черниговщине. Постриг принял в одном из монастырей Афона и вернулся на родину. Затем поселился в отдельной пещере в селе Берестовое в пригороде Киева.

Последние годы жизни он провел в основанном им Печерском монастыре, где в 1073 году начал строительство Успенского собора. Скончался на 90-м году жизни. Его мощи по сей день находятся в пещере Киево-Печерской лавры.

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