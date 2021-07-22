23 липня відзначають день китів та Антонія Печерського

https://racurs.ua/ua/n157799-23-lypnya-vidznachaut-den-kytiv-ta-antoniya-pecherskogo.html

Ракурс

23 липня святкують Всесвітній день китів і дельфінів. Цього дня Православна церква також вшановує пам’ять Антонія Печерського — засновника Успенського собору Києво-Печерської лаври.

23 липня — 204-й день (205-й у високосні роки) року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 161 день.

Іменини 23 липня

День ангела сьогодні святкують: Антон, Георгій, Данило, Степан, Роман, Олександр.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 липня вшановує пам’ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Антоній Печерський був церковним діячем Київської Русі, християнським святим, засновником монастиря Успіння пресвятої Богородиці. З його ім’ям пов’язують реорганізацію монастирів на засадах суворих чернечих традицій Святої гори Афон. Преподобний Антоній був родом із Любеча, що біля Чернігова. Постриг прийняв в одному із монастирів Афона й повернувся на батьківщину, оселився в окремій печері у селі Берестовому в передмісті Києва.

Останні роки життя він провів у заснованому ним Печерському монастирі, де 1073 року розпочав будівництво Успенського собору. Помер на 90-му році життя. Його мощі й донині знаходяться у печері Києво-Печерської лаври.

Народні прикмети 23 липня