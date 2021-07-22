“Формулу Штайнмайєра” має імплементувати Україна – Берлін

https://racurs.ua/ua/n157798-formulu-shtaynmayiera-maie-implementuvaty-ukrayina-berlin.html

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«Формулу Штайнмаєра», яка передбачає проведення виборів на окупованих територіях Донбасу до повернення контролю над кордоном, закликало Україну імплементувати в законодавство Міністерство закордонних справ Німеччини.

Така заява з’явилася 22 липня на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН.

У німецькому МЗС наголосили на додаткових заходах щодо зміцнення режиму тиші, які були погоджені наприкінці 2019 року під час візиту Володимира Зеленського на саміт до Парижа.

Україна також повинна виконати свої зобов’язання, такі як перенесення так званої «формули Штайнмайєра» до українського законодавства, — йдеться в заяві МЗС Німеччини.

У Берліні також помітили активізацію бойових дій та збільшення втрат на Донбасі. Росію Німеччина попросила внести більше «конструктиву» задля вирішення конфлікту — йдеться про відкриття КПВВ, розмінування території й відведення важкого озброєння.

Берлін також обіцяє продовжити «роботу щодо довгострокового врегулювання конфлікту».

Нагадаємо, так звану «формулу Штайнмаєра» запропонував німецький політик й президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який наполягає на проведенні місцевих виборів на підконтрольних Росії ОРДЛО нібито під наглядом ОБСЄ. Також «формула» передбачає надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після виборів — надання постійного особливого статусу окупованим РФ територіям. Окрім цього, «формула», ймовірно, регламентує оголошення повної амністії терористам та надання підконтрольним РФ сепаратистам статусу «народної міліції».

У 2019 році в Києві та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти «формули Штайнмаєра». Багато українців вбачають у такому плані капітуляцію України.