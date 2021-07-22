«Формулу Штайнмайера» должна имплементировать Украина - Берлин

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«Формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса до возвращения контроля над границей, призвало Украину имплементировать Министерство иностранных дел Германии.

Такое заявление появилось 22 июля на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

В немецком МИД заговорили о дополнительных мерах по укреплению режима тишины, которые были согласованы в конце 2019 года во время визита Владимира Зеленского на саммит в Париже.

Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как перенос так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, — говорится в заявлении МИД Германии.

В Берлине также увидели активизацию боевых действий и увеличение потерь на Донбассе. Россию Германия призвала внести больше «конструктива» для решения конфликта — речь идет об открытии КПВВ, разминировании территорий и отводе тяжелого вооружения.

Берлин также обещает продолжить «работу по долгосрочному урегулированию конфликта».

Напомним, так называемую «формулу Штайнмайера» предложил немецкий политик и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который настаивает на проведении местных выборов на подконтрольных России ОРДЛО якобы под наблюдением ОБСЕ. Также «формула» предусматривает предоставление временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после выборов — предоставление постоянного особого статуса оккупированным РФ территориям. Кроме этого, «формула», вероятно, регламентирует амнистию террористам и предоставление подконтрольным РФ сепаратистам статуса «народной милиции».

В 2019 году в Киеве и ряде других городов прошли массовые акции протеста против «формулы Штайнмайера». Многие украинцы видят в таком плане капитуляцию Украины.