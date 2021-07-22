Четырехлетние близнецы ночью бродили на Киевщине

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Четырехлетние близнецы на Фастовщине решили устроить ночную прогулку. Их заметили в селе Тарасовка на проезжей части.

На место происшествия немедленно прибыл наряд Патрульной полиции. Правоохранители посадили детей в служебный автомобиль и начали обход дворов, — сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

На установление места жительства детей ушло несколько часов. Впоследствии правоохранители передали близнецов родителям.

В семье воспитывается пять несовершеннолетних детей. Ночью, когда вся семья отдыхала, два брата решили перелезть через забор, чтобы пойти погулять, — добавили в полиции.

На родителей силовики составили админпротокол из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей. Также полиция обратилась к родителям с просьбой следить и контролировать своих детей при любых обстоятельствах.

Напомним, 15 апреля на Киевщине шли поиски двухлетнего Богдана Униченка. Правоохранители осматривали прилегающую местность села Раговка, в частности лес, поля, труднодоступные места и сооружения. Также поиски были расширены и на окрестные села. Тогда родители сообщили об исчезновении ребенка только спустя пять часов, когда уже стемнело. Поиски продолжались всю ночь, однако не увенчались успехом. Пропавшего мальчика нашли живым на следующий день.