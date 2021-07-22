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Ракурс
Четырехлетние близнецы ночью бродили на Киевщине

Четырехлетние близнецы ночью бродили на Киевщине (ВИДЕО)

22 июл 2021, 21:31
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Четырехлетние близнецы на Фастовщине решили устроить ночную прогулку. Их заметили в селе Тарасовка на проезжей части.

На место происшествия немедленно прибыл наряд Патрульной полиции. Правоохранители посадили детей в служебный автомобиль и начали обход дворов, — сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

На установление места жительства детей ушло несколько часов. Впоследствии правоохранители передали близнецов родителям.

В семье воспитывается пять несовершеннолетних детей. Ночью, когда вся семья отдыхала, два брата решили перелезть через забор, чтобы пойти погулять, — добавили в полиции.

На родителей силовики составили админпротокол из-за невыполнения обязанностей по воспитанию детей. Также полиция обратилась к родителям с просьбой следить и контролировать своих детей при любых обстоятельствах.


Напомним, 15 апреля на Киевщине шли поиски двухлетнего Богдана Униченка. Правоохранители осматривали прилегающую местность села Раговка, в частности лес, поля, труднодоступные места и сооружения. Также поиски были расширены и на окрестные села. Тогда родители сообщили об исчезновении ребенка только спустя пять часов, когда уже стемнело. Поиски продолжались всю ночь, однако не увенчались успехом. Пропавшего мальчика нашли живым на следующий день.

Источник: Ракурс


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