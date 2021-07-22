Теракты против ГТС Украины прогнозирует британский аналитик

https://racurs.ua/n157796-terakty-protiv-gts-ukrainy-prognoziruet-britanskiy-analitik.html

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Теракты против газотранспортной системы (ГТС) Украины прогнозирует эксперт по вопросам суверенного долга развивающихся стран и специалист по Восточной Европе Тимоти Эш. Британский аналитик резко отреагировал на заявление США и Германии о договоренности по «Северному потоку-2».

Германия и США выступили с заявлением, которое гарантирует энергетическую безопасность Украины. Возможно, они смогут написать об этом на обратной стороне Будапештского меморандума… Невероятно, насколько администрация Байдена оторвана от земли, если считает, что это соглашение помогает украинцам. Похоже, они совсем не приняли во внимание их (украинцев — ред.) мнение… Остановит ли «сепаратистская» атака ДНР на украинскую ГТС «Северный поток-2»? Россия теперь менее заинтересована в безопасном транзите газа через Украину. Риск террористических атак растет из-за «Северного потока-2», — написал британский аналитик в Твиттере.

Тимоти Эш назвал соглашение Вашингтона и Берлина «Вторым ялтинским меморандумом», а также предупредил об увеличении риска терактов против газовой инфраструктуры Украины на неконтролируемых территориях Донбасса.

Напомним, заявление Германии и США о мерах по уменьшению влияния российского газотранзитного проекта «Северный поток-2» на Украину спровоцировало бурное обсуждение в соцсетях. В то же время Меркель допустила введение новых санкций против России в случае угрозы срыва транзита газа через Украину и давления на Киев. Байден ранее заявлял, что «Северный поток-2» невозможно остановить, поскольку он завершен на 99%. Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко убежден, что Берлин не сможет гарантировать сохранение транзита газа через Украину, поскольку он не подает газ с территории России. Меркель также не сможет наложить санкции на Москву, поскольку от этого пострадает немецкий потребитель.