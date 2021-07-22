Теракти проти ГТС України прогнозує британський аналітик

https://racurs.ua/ua/n157796-terakty-proty-gts-ukrayiny-prognozuie-brytanskyy-analityk.html

Ракурс

Теракти проти газотранспортної системи (ГТС) України прогнозує експерт з питань суверенного боргу країн, що розвиваються і фахівець по Східній Європі Тімоті Еш. Британський аналітик різко відреагував на заяву США та Німеччини про домовленість щодо реалізації геополітичного проекту Росії «Північний потік-2».

Німеччина і США виступили із заявою, що гарантує енергетичну безпеку України. Можливо, вони зможуть написати про це на зворотному боці Будапештського меморандуму… Неймовірно, наскільки адміністрація Байдена відірвана від землі, якщо вважає, що ця угода допомагає українцям. Схоже, вони зовсім не взяли до увагу їхню (українців — ред.) думку… Чи зупинить «сепаратистська» атака ДНР на українську ГТС «Північний потік-2»? Росія тепер менш зацікавлена у безпечному транзиті газу через Україну. Ризик терористичних атак зростає через «Північний потік-2», — написав британський аналітик у Твіттер.

Тімоті Еш назвав угоду Вашингтона і Берліна «Другим ялтинським меморандумом», а також попередив про збільшення ризику терактів проти газової інфраструктури України на неконтрольованих територіях Донбасу.

Нагадаємо, заява Німеччини та США щодо заходів зі зменшення впливу російського газотранзитного проекту «Північний потік-2» на Україну спровокувала бурхливе обговорення в соцмережах. Водночас Меркель допустила запровадження нових санкцій проти Росії в разі загрози зриву транзиту газу через Україну й тиску на Київ. Байден раніше заявляв, що «Північний потік-2» неможливо зупинити, оскільки він завершений на 99%. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко переконаний, що Берлін не зможе гарантувати збереження транзиту газу Україною, оскільки він не подає газ із території Росії. Так само Меркель не зможе накласти санкції проти Москви, оскільки від цього постраждає німецький споживач.