Тонни сміття по Тисі пливуть з Карпат до ЄС

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Ракурс

Тонни сміття пливуть з Карпат до країн Європейського Союзу по річці Тиса, де утворюються гігантські затори з пластику та відходів. Береги річки засипані горами сміття, які згодом з України вниз за течією відносить до Угорщини, Румунії та Сербії.

Будапешт офіційно надсилав звернення до Києва з вимогою вирішити сміттєву проблему. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Журналісти видання поспілкувалися з представниками влади, щоб з’ясувати, звідки беруться гори непотребу та як подолати проблему сміттєзвалища в Рахові.