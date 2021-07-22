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Ракурс
Тонни сміття по Тисі пливуть з Карпат до ЄС

Тонни сміття по Тисі пливуть з Карпат до ЄС (ВІДЕО)

22 лип 2021, 20:20
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Тонни сміття пливуть з Карпат до країн Європейського Союзу по річці Тиса, де утворюються гігантські затори з пластику та відходів. Береги річки засипані горами сміття, які згодом з України вниз за течією відносить до Угорщини, Румунії та Сербії.

Будапешт офіційно надсилав звернення до Києва з вимогою вирішити сміттєву проблему. Про це повідомляє «Радіо Свобода».


Журналісти видання поспілкувалися з представниками влади, щоб з’ясувати, звідки беруться гори непотребу та як подолати проблему сміттєзвалища в Рахові.

Джерело: Ракурс


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