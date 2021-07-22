Порошенко порадив Зеленському, що казати Байдену про “Північний потік-2”

https://racurs.ua/ua/n157794-poroshenko-dav-nastanovy-zelenskomu-schodo-baydena-cherez-pivnichnyy-potik-2.html

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Петро Порошенко, екс-президент України, заявив, що його непокоїть «так звана домовленість» між США і Німеччиною щодо «Північного потоку 2».

Замість одного виклику, яким дотепер був «Північний потік-2», ми отримуємо два — додалося американсько-німецьке взаєморозуміння… По суті, Україну беруть у залізні лещата з усіх боків, тиснуть погодитися на «оборудку», пропонують черговий Будапештський меморандум 2.0 без юридично зобов’язуючих гарантій. Це ми вже проходили і більше не віримо, — зазначив Порошенко у Фейсбук.

Нардеп вказав, що в Берліні та Вашингтоні «схоже забули» про загрози, які несе реалізація російського геополітичного проекту «Північний потік 2». Він переконаний, що Київ спільно з Балтійськими країнами і Польщею, повинен про це нагадати.

Помиляються всі, навіть друзі, якими, я переконаний, для України є і залишатимуться і президент Байден, і канцлер Меркель, — додав Порошенко.

Він зауважив, що українцям не варто обвинувачувати західних партнерів у зраді інтересів, а президенту Володимиру Зеленському треба їхати до Вашингтона і «тиснути руку Байдену».

Порошенко дав настанови офісу Зеленського:

Туди він повинен їхати, маючи за спиною підтримку: