Порошенко дал советы Зеленскому, как говорить с Байденом о «Северном потоке-2»https://racurs.ua/n157794-poroshenko-dal-sovety-zelenskomu-kak-govorit-s-baydenom-o-severnom-potoke-2.htmlРакурс
Петр Порошенко, экс-президент Украины, заявил, что его беспокоит «так называемая договоренность» между США и Германией о «Северном потоке-2».
Вместо одного вызова, которым до сих пор был «Северный поток-2», мы получаем два — прибавилось американо-германское взаимопонимание… По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на «сделку», предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без юридически обязывающих гарантий. Это мы уже проходили и больше не верим, — отметил Порошенко в Фейсбук.
Нардеп подчеркнул, что в Берлине и Вашингтоне «похоже забыли» об угрозах, которые несет реализация российского геополитического проекта «Северный поток 2». Он убежден, что Киев совместно с балтийскими странами и Польшей должен об этом напомнить.
Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины есть и будут оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель, — добавил Порошенко.
Он отметил, что украинцы не должны обвинять западных партнеров в предательстве интересов, а президенту Владимиру Зеленскому надо ехать в Вашингтон и «жать руку Байдену».
Порошенко дал наставления офису Зеленского:
Туда он должен ехать, имея за спиной поддержку:
партнеров, которым не все равно, будет или нет «Северный поток-2»;
друзей Украины, которые будут убеждать и Вашингтон, и Берлин своими аргументами против «путинского газопровода»;
гражданского общества и экспертной среды в Украине, которая должны в один голос указывать на ошибочность американо-немецкой договоренности;
оппонентов действующей власти, которые могут беспощадно критиковать и спорить внутри, но сегодня должны объединиться перед общей целью недопущения «Северного потока 2».