Порошенко дал советы Зеленскому, как говорить с Байденом о "Северном потоке-2"

https://racurs.ua/n157794-poroshenko-dal-sovety-zelenskomu-kak-govorit-s-baydenom-o-severnom-potoke-2.html

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Петр Порошенко, экс-президент Украины, заявил, что его беспокоит «так называемая договоренность» между США и Германией о «Северном потоке-2».

Вместо одного вызова, которым до сих пор был «Северный поток-2», мы получаем два — прибавилось американо-германское взаимопонимание… По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят согласиться на «сделку», предлагают очередной Будапештский меморандум 2.0 без юридически обязывающих гарантий. Это мы уже проходили и больше не верим, — отметил Порошенко в Фейсбук.

Нардеп подчеркнул, что в Берлине и Вашингтоне «похоже забыли» об угрозах, которые несет реализация российского геополитического проекта «Северный поток 2». Он убежден, что Киев совместно с балтийскими странами и Польшей должен об этом напомнить.

Ошибаются все, даже друзья, которыми, я убежден, для Украины есть и будут оставаться и президент Байден, и канцлер Меркель, — добавил Порошенко.

Он отметил, что украинцы не должны обвинять западных партнеров в предательстве интересов, а президенту Владимиру Зеленскому надо ехать в Вашингтон и «жать руку Байдену».

Порошенко дал наставления офису Зеленского:

Туда он должен ехать, имея за спиной поддержку: