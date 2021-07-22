Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Атлантический совет»: «Северный поток-2» - победа Путина над США и Германией

«Атлантический совет»: «Северный поток-2» — победа Путина над США и Германией

22 июл 2021, 18:35
999

Победой Владимира Путина, лидера страны-агрессора России, над США и Германией назвали договоренность американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Ангелы Меркель о реализации геополитического проекта РФ «Северный поток-2» в вашингтонском аналитическом центре «Атлантический совет».

Меня трудно шокировать, но меня действительно шокировало решение Байдена отступить перед коррумпированным и геополитическим российско-немецким «Северным потоком-2», — написал аналитик «Атлантического совета» Андерс Аслунд на своей странице в Twitter.

Он также призвал остановить геополитический проект РФ и назвал решение Байдена ошибочным.

Это ошибочное решение указывает на то, что «Северный поток-2» надо остановить, — подытожил Аслунд.


Напомним, заявление Германии и США о мерах по уменьшению влияния российского газотранзитного проекта «Северный поток-2» на Украину спровоцировало бурное обсуждение в соцсетях. В то же время Меркель допустила введение новых санкций против России в случае угрозы срыва транзита газа через Украину и давления на Киев. Байден ранее заявлял, что «Северный поток-2» невозможно остановить, поскольку он завершен на 99%.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко убежден, что Берлин не сможет гарантировать сохранение транзита газа через Украину, поскольку он не подает газ с территории России. Меркель также не сможет наложить санкции на Москву, поскольку от этого пострадает немецкий потребитель.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров