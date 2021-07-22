«Атлантична рада»: «Північний потік-2» - перемога Путіна над США і Німеччиною

https://racurs.ua/ua/n157791-atlantychna-rada-pivnichnyy-potik-2-peremoga-putina-nad-ssha-i-nimechchynou.html

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Перемогою Володимира Путіна, лідера країни-агресора Росії, над США та Німеччиною назвали домовленість американського президента Джо Байдена і німецького канцлера Ангели Меркель щодо добудови геополітичного проекту РФ «Північний потік-2» у вашингтонському аналітичному центрі «Атлантична рада».

Мене важко шокувати, але мене справді шокувало рішення Байдена відступити перед корумпованим та геополітичним російсько-німецьким «Північним потоком-2», — написав аналітик «Атлантичної ради» Андерс Аслунд на своїй сторінці у Twitter.

Він також закликав зупинити геополітичний проект РФ й назвав рішення Байдена помилковим.

Це помилкове рішення вказує на те, що «Північний потік-2» треба зупинити, — підсумував Аслунд.



Нагадаємо, заява Німеччини та США щодо заходів зі зменшення впливу російського газотранзитного проекту «Північний потік-2» на Україну спровокувала бурхливе обговорення в соцмережах. Водночас Меркель допустила запровадження нових санкцій проти Росії в разі загрози зриву транзиту газу через Україну й тиску на Київ. Байден раніше заявляв, що «Північний потік-2» неможливо зупинити, оскільки він завершений на 99%.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко переконаний, що Берлін не зможе гарантувати збереження транзиту газу Україною, оскільки він не подає газ із території Росії. Так само Меркель не зможе накласти санкції проти Москви, оскільки від цього постраждає німецький споживач.