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Ракурс
У Києві тролейбус, який штовхали пасажири, зіткнувся з автомобілем, скріншот відео

Тролейбус, який штовхали пасажири, потрапив у ДТП в Києві (ВІДЕО)

22 лип 2021, 18:24
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У Києві нещодавно сталося незвичне ДТП — тролейбус, який штовхали пасажири, зіткнувся з легковим автомобілем.

Відео інциденту, який стався на Севастопольській площі, опублікувала патрульна поліція Києва на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На ньому можна побачити, що тролейбус, який штовхали пасажири, несподівано спробував об’їхати один з легкових автомобілів. В результаті обидва транспортні засоби зіткнулися.

У поліція зазначають що і тролейбус, і легковий отримали механічні пошкодження. Крім того, ДТП також суттєво ускладнила рух іншим учасникам.

На водія автобуса патрульні склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.


Нагадаємо, у 2019 році в Чехії сталася курйозна автопригода — місцева жителька потрапила в ДТП через різдвяного коропа.

Джерело: Ракурс


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