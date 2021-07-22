У Києві тролейбус, який штовхали пасажири, зіткнувся з автомобілем, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n157790-troleybus-yakyy-shtovhaly-pasajyry-potrapyv-u-dtp-v-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві нещодавно сталося незвичне ДТП — тролейбус, який штовхали пасажири, зіткнувся з легковим автомобілем.

Відео інциденту, який стався на Севастопольській площі, опублікувала патрульна поліція Києва на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

На ньому можна побачити, що тролейбус, який штовхали пасажири, несподівано спробував об’їхати один з легкових автомобілів. В результаті обидва транспортні засоби зіткнулися.

У поліція зазначають що і тролейбус, і легковий отримали механічні пошкодження. Крім того, ДТП також суттєво ускладнила рух іншим учасникам.

На водія автобуса патрульні склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у 2019 році в Чехії сталася курйозна автопригода — місцева жителька потрапила в ДТП через різдвяного коропа.