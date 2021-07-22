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В Киеве троллейбус, который толкали пассажиры, столкнулся с автомобилем, скриншот видео
Троллейбус, который толкали пассажиры, попал в ДТП в Киеве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n157790-trolleybus-kotoryy-tolkali-passajiry-popal-v-dtp-v-kieve-video.htmlРакурс
В Киеве недавно произошло необычное ДТП — троллейбус, который толкали пассажиры, столкнулся с легковым автомобилем.
Видео инцидента, который произошел на Севастопольской площади, опубликовала патрульная полиция Киева на своей странице в социальной сети Фейсбук.
На нем можно увидеть, что троллейбус, который толкали пассажиры, неожиданно попытался объехать один из легковых автомобилей. В результате оба транспортных средства столкнулись.
В полиция отмечают что и троллейбус, и легковой получили механические повреждения. Кроме того, ДТП также существенно осложнило движение другим участникам.
На водителя автобуса патрульные составили протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Напомним, в 2019 году в Чехии произошло курьезная автопроисшествие — местная жительница попала в ДТП из-за рождественского карпа.
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