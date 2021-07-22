В Киеве троллейбус, который толкали пассажиры, столкнулся с автомобилем, скриншот видео

https://racurs.ua/n157790-trolleybus-kotoryy-tolkali-passajiry-popal-v-dtp-v-kieve-video.html

Ракурс

В Киеве недавно произошло необычное ДТП — троллейбус, который толкали пассажиры, столкнулся с легковым автомобилем.

Видео инцидента, который произошел на Севастопольской площади, опубликовала патрульная полиция Киева на своей странице в социальной сети Фейсбук.

На нем можно увидеть, что троллейбус, который толкали пассажиры, неожиданно попытался объехать один из легковых автомобилей. В результате оба транспортных средства столкнулись.

В полиция отмечают что и троллейбус, и легковой получили механические повреждения. Кроме того, ДТП также существенно осложнило движение другим участникам.

На водителя автобуса патрульные составили протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, в 2019 году в Чехии произошло курьезная автопроисшествие — местная жительница попала в ДТП из-за рождественского карпа.