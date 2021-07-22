Выступление Шуфрича в эфире пропагандистов «Россия 1» проверит полиция

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Выступление Нестора Шуфрича, пророссийского депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» 20 июля проверит Национальная полиция Украина и Офис генерального прокурора.

С соответствующим заявлением о совершении уголовного преступления к правоохранителям обратился депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин. Об этом он сообщил на своей Фейсбук-странице.

Сегодня подал заявление о совершении Нестором Шуфричем преступления. Господин Нестор, который смеет себя называть народным депутатом Украины, регулярно выступает с пророссийскими нарративами… На этой неделе он… в эфире телеканала страны-агрессора «Россия 1» начал активно заниматься разжиганием национальной розни, заявляя, что ранее крымские татары похищали наших женщин, а теперь признаются коренным народом Украины, — отметил Юрчишин.

Нардеп также напомнил, что в соответствии со ст. 24 Конституции граждане равны перед законом независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния. Парламентарий считает, что выступление Шуфрича на российском телевидении имеет признаки унижения национальной чести и достоинства крымских татар.

За разжигание национальной розни должно быть соответствующее наказание, и теперь этим займется прокуратура с Нацполицией, — подытожил Юрчишин.

Он уверен, что депутат Шуфрич нарушил ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижения национальной чести и достоинства) Уголовного кодекса Украины.