Подорожает ли жилье в Украине, рассказали в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n157788-podorojaet-li-jile-v-ukraine-rasskazali-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Подорожает ли жилье в Украине, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Нардеп из фракции «Слуга народа» считает, что повышение цен на новое жилье не будет. Вместе с тем он не исключил вероятности подорожания квартир, строительство которых уже оплатили граждане.

Застройщики попытаются переложить тот налог, который они не платили, уклоняясь, на покупателей квартир (в новостройках — ред.). Именно поэтому ко второму чтению законопроекта мы предусмотрели нормы, согласно которым, квартиры, приобретенные и оплаченные до 2022 года, не будут подпадать под новые нормы. Я хочу всех успокоить — на людях это не отразится, а застройщик будет платить налог, — указал Гетманцев.



«Слуга» считает, что налоговая нагрузка на строительную отрасль является меньшей нежели на аграрную.