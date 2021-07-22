На сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта Украины без Крыма, фото: Swimming World

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На сайте Олимпийских игр-2020, которые завтра, 23 июля, начнутся в Токио, временно оккупирован Россией Крым отделили от материковой Украины чертой, похожей на госграницы между государствами на этой же карте.

Соответствующую карту можно увидеть во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, если попытаться посмотреть историю выступлений Украины на Олимпиадах.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уже поручили посольствам в Швейцарии где базируется Международный олимпийский комитет, и Японии разобраться в этой ситуации, сообщает издание «Украинская правда».

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако их перенесли на год из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Поэтому соревнования пройдут в этом году и продлятся с 23 июля по 8 августа, с соблюдением карантинных ограничений.

Напомним, в начале июля американский бренд акустических систем и наушников JBL оказался в центре скандала из-за опубликованной на одной из страниц в соцсетях карту Украины без Крыма.

Источник: «Украинская правда»