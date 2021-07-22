На сайті Олімпійських ігор у Токіо з’явилася карта України без Криму, фото: Swimming World

https://racurs.ua/ua/n157787-kordon-mij-ukrayinou-ta-krymom-zobrazyly-na-sayti-olimpiyskyh-igor-foto.html

Ракурс

На сайті Олімпійських ігор-2020, які завтра, 23 липня, розпочнуться у Токіо, тимчасово окупований Росією Крим відокремили від материкової України межею, схожою на держкордони між державами на цій же мапі.

Відповідну карту можна побачити у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone, якщо спробувати подивитися історію виступів України на Олімпіадах.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вже доручили посольствам у Швейцарії де базується Міжнародний олімпійський комітет, та Японії розібратися в цій ситуації, повідомляє видання «Українська правда».

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися у період з 24 липня до 9 серпня 2020 року, проте їх перенесли на рік через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Тож змагання відбудуться у цьому році й триватимуть з 23 липня по 8 серпня, з дотриманням карантинних обмежень.

Нагадаємо, на початку липня американський бренд акустичних систем і навушників JBL опинився в центрі скандалу, через опубліковану на одній зі сторінок у соцмережах карту України без Криму.

Джерело: «Українська правда»