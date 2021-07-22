Меркель зробила заяву про «газові» інтереси України

https://racurs.ua/ua/n157786-merkel-zrobyla-zayavu-pro-gazovi-interesy-ukrayiny.html

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Ангела Меркель, канцлер Німеччини, допустила запровадження нових санкцій проти Росії в разі загрози зриву транзиту газу через Україну. У Берліні не виключають нових санкцій проти Москви, якщо Кремль використовуватиме газогін «Північний потік — 2» задля тиску на Київ і «транзитний» статус України опиниться під загрозою.

Ми не є абсолютно беззахисними, — заявила Меркель під час традиційної літньої прес-конференції в четвер, 22 липня, в Берліні, пише DW.

Вона також назвала домовленість між Німеччиною і США щодо добудови російського геополітичного проекту — газогону в обхід України — «хорошим кроком, який вимагав від обох сторін готовності до компромісів». Окрім цього, Меркель сподівається, що Кремль дотримається обіцянки «не використовувати енергоресурси як зброю».

Канцлер Німеччини також наголосила, що Берліну необхідно підтримувати діалог з російською владою.

Нам завжди варто бути зацікавленими в діалозі з Росією, зокрема й у ситуаціях, коли цінності, на яких ми формуємо свої політичні дії, істотно різняться, — зазначила Меркель.

Нагадаємо, раніше глава правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Німеччина не зможе гарантувати збереження транзиту газу через Україну, оскільки вона не подає газ з території Росії. Так само Берлін не зможе накласти санкції проти Москви, оскільки від цього постраждає німецький споживач.