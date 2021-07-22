Меркель сделала заявление о «газовых» интересах Украины

https://racurs.ua/n157786-merkel-sdelala-zayavlenie-o-gazovyh-interesah-ukrainy.html

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Ангела Меркель, канцлер Германии, допустила введение новых санкций против России в случае угрозы срыва транзита газа через Украину. В Берлине не исключают новых санкций против Москвы, если Кремль будет использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления на Киев и статус Украины как транзитной страны окажется под угрозой.

Мы не являемся абсолютно беззащитными, — заявила Меркель в ходе традиционной летней пресс-конференции в четверг, 22 июля, в Берлине, пишет DW.

Она также назвала договоренность между Германией и США о строительстве российского геополитического проекта — газопровода в обход Украины — «хорошим шагом, который потребовал от обеих сторон готовности к компромиссам». Кроме этого, Меркель надеется, что Кремль сдержит обещание «не использовать энергоресурсы в качестве оружия».

Канцлер Германии также подчеркнула, что Берлину необходимо поддерживать диалог с российским руководством.

Нам всегда следует быть заинтересованными в диалоге с Россией, в том числе в ситуациях, когда ценности, на которых мы основываем свои политические действия, существенно различаются, — отметила Меркель.

Напомним, ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Германия не сможет гарантировать сохранение транзита газа через Украину, поскольку она не подает газ с территории России. Так же Берлин не сможет наложить санкции против Москвы, поскольку от этого пострадает немецкий потребитель.