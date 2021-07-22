В большинстве регионов Украины 23 июля осадков не ожидается, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 23 июля ожидается без осадков в большинстве регионов, переменная облачность. Только ночью на крайнем востоке страны, а днем в Карпатах и Закарпатье — местами небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха составит +12…+17 ° ночью и +23…+28 ° днем. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 23 июля будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +13…+15°, днем — +25…+27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Столбики термометров ночью опустятся до +11…+13°, днем — поднимутся до +24…+26°.

Погода в Одессе будет без осадков. Термометры ночью покажут +15 …+17°, днем — +26…+28°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит +14…+16°, днем — +25…+27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 23 июля будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +12…+14°, днем — +25…+27°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем днем. Ожидается температура воздуха +12…+14° ночью и +23…+25° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 июля будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения, вечером — магнитная буря.